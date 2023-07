(Di lunedì 10 luglio 2023) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato che la candidaturaall'UE non è legata all'adesioneSvezia alla, dopo che Recep Tayyip Erdoan è sembrato introdurre un nuovo ...

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha dichiarato che la candidatura della Turchia all'UE non è legata all'adesione della Svezia alla Nato, dopo che Recep Tayyip Erdoan è sembrato introdurre un nuovo ...Nel vertice pre - Vilnius,ha avuto modo si reiterare la sua richiesta a Biden ma ha poi ...lo stesso da noi. Il problema con l'F - 16 riguarda una questione di rafforzamento generale ...Il bazaar diMentre le beghe del governo con la giustizia continuano a essere centrali nel ... Sulla scia della visita in Iraq di Natale, la premierportare ai militari il suo omaggio per ...

Erdogan vuole portare la Turchia nella Ue e il segretario della Nato tira la volata Globalist.it

l presidente turco ha dichiarato ai giornalisti a Istanbul: "La Turchia aspetta alla porta dell'UE da oltre 50 anni, e quasi tutti i Paesi membri della Nato sono ora membri dell'UE".Ormai flebili le speranze della Svezia di entrare nella Nato al vertice di Vilnius. Erdogan lega il processo a quello di adesione Ue della Turchia ...