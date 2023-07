Erdogan | la Turchia nell' Ue aprirà la strada alla Svezia nella Nato

... lo dirò a Vilnius: prima aprire le porte allaverso l'Ue, poi apriremo la strada alla Svezia" per la Nato, "come fatto in precedenza per la Finlandia", ha dettoprima di volare a ...Lo ha sottolineato l'ambasciatore ucraino ad Ankara, Vasyl Bondar, secondo il quale laha ... Recep Tayyp. Secondo Bondar, Ankara ha voluto così rafforzare la sua posizione sulla scena ...... deve mollare sulla questione perche' altrimenti, se continua ad avanzare motivi pretestuosi, si crea davvero unincompatibilita' trae Nato. Mapenso negoziera', come al solito. BIDEN ...

Il ricatto di Erdogan prima del vertice Nato: «Svezia nell'Alleanza Atlantica con la Turchia nell'Ue». La reazione di ... Open

Istanbul, 10 lug. (askanews) - L'apertura della porta dell'Unione europea alla Turchia aprirà la strada all'adesione della Svezia alla Nato, per ...Ormai flebili le speranze della Svezia di entrare nella Nato al vertice di Vilnius. Erdogan lega il processo a quello di adesione Ue della Turchia ...