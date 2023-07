Emanuela Orlandi | una lettera chiamerebbe in causa uno zio - La famiglia si difende | Niente di nuovo

(Di lunedì 10 luglio 2023) Leggi Anche, il pm di Roma acquisisce atti dal Vaticano: si indaga ancora Leggi Anche Caso, il fratello Pietro per otto ore in Vaticano - 'Fatto nomi e cognomi, ora non ...

Leggi Anche, il pm di Roma acquisisce atti dal Vaticano: si indaga ancora Leggi Anche Caso, il fratello Pietro per otto ore in Vaticano - 'Fatto nomi e cognomi, ora non tirarsi indietro' ......conferenza stampa presso la sede dell'Associazione della Stampa Estera riguardo alle notizie emerse in relazione a vicende che vedrebbero coinvolti un familiare nella sparizione di. ...... Alessandro Diddi, alla procura di Roma emerge una scambio di lettere potenzialmente dirompente nell'inchiesta lunga 40 anni sulla scomparsa di. Una pista che ha già parziali ...

Emanuela Orlandi, la sorella Natalina «abusata dallo zio Mario»: le lettere tra il cardinale Casaroli e un sac ilmessaggero.it

Dalle carte consegnate poche settimane fa dal promotore di giustizia Vaticana, Alessandro Diddi, alla procura di Roma emerge una scambio di lettere nell’inchiesta lunga 40 anni sulla scomparsa di Eman ...Martedì convocata una conferenza stampa. Una lettera chiamerebbe in causa uno zio, ormai defunto Una lettera del segretario di Stato Vaticano, Agostino Casaroli, potrebbe riscrivere il caso della scom ...