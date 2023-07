(Di lunedì 10 luglio 2023) E se ladinon avesse nulla a che fare con il Vaticano, la BandaMagliana ed il presunto intrigo internazionale? Ecco il nuovodisul caso iniziato 40 anni fa, in seguito alla sparizione dell’allora cittadina vaticana di 15 anni e anticipato oggi 10 luglio nell’edizione delle 20.00... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Documenti inediti sul caso: un servizio in esclusiva del TgLa7 racconta un retroscena sul cardinale ed ex Segretario di Stato Vaticano Agostino Casaroli, risalente al settembre 1983, quando la ragazza vaticana ...... che così commenta la notizia - data in esclusiva al Tg di La7 - di un carteggio tra il Segretario di Stato Vaticano Agostino Casaroli e un sacerdote confessore della famiglia disu ...Nuovo colpo di scena nel caso di. A quanto ha rivelato il TgLa7, in Vaticano sarebbero emersi documenti che potrebbero portare a una nuova ipotesi sulla scomparsa della ragazza, su cui stanno attualmente indagando ...

I documenti inediti su Emanuela Orlandi: lo zio Mario e la presunta molestia alla sorella Natalina Open

Emanuela Orlandi, la sorella Natalina abusata dallo zio Mario Meneguzzi. A rivelarlo un servizio in esclusiva del Tg La7 nell'edizione delle 20 di oggi. Gli elementi indiziari ...Emanuela Orlandi, TgLa7 apre ad un colpo di scena: scambio di lettere coinvolgerebbe zio della 15enne scomparsa, il Video.