Elon Musk o Mark Zuckerberg | voi con chi state?

Continua la "guerra" a suon di tweet dicontro Mark Zuckerberg. Il patron di Tesla ha definito il competitor "un cornuto". Zuck is a cuck ha scritto sul suo profilo da 147.4 milioni di followers su Twitter . Non pago dopo poco ha ...... a soffrire in questo periodo il "nemico" è soprattuttoal quale non è andato giù il boom del nuovo social lanciato da Mark Zuckerberg , Threads, che in pochissimo tempo ha macinato decine ...Il pedinatore seriale ditorna a farsi vivo dopo essere stato bannato su Twitter . Stiamo parlando di @ElonJet , diventato talmente popolare l'anno scorso da aver portato l'attuale proprietario della piattaforma ...

Musk, pure gli insulti a Zuckerberg Adnkronos

Le tensioni dopo il lancio di Threads, la nuova anti-Twitter, non si placano: ecco come Elon Musk ha soprannonimato Mark Zuckerberg durante una conversazione online ...Il pedinatore seriale di Elon Musk torna a farsi vivo dopo essere stato bannato su Twitter. Stiamo parlando di @ElonJet, diventato talmente popolare l'anno scorso da aver portato l'attuale proprietari ...