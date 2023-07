Elisabetta Canalis un weekend perfetto tra allenamenti con Georgian Cimpeanu e relax in bikini

(Di lunedì 10 luglio 2023)si crogiola al sole sfoggiando le sue curve pazzesche e non rinuncia a un po’ di kickboxing.non dà spazio alla noia nel suo. Il mix ètra glidi kickboxing con(con cui pare abbia una storia d’amore, mai confermata) eal sole in

è il nuovo volto noto del brand italiano di borse L'Atelier Du Sac per le collezioni FW 23 . Dinamica, energica e con un'attitude positiva e un'allure internazionale che ben si ...L' estate delle star è ufficialmente iniziata. E lo sa bene, che nelle ultime ore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una carrellata di foto in famiglia e una didascalia a corredo. 'Bright colors, amazing food, swimming ...Icona di femminilità, classe e naturale bellezza,sarà il nuovo volto noto di L'Atelier Du Sac per le collezioni FW 23. Dinamica, energica e con un'attitude positiva e un'allure internazionale che ben si fonde con la sua profonda ...

Elisabetta Canalis, weekend perfetto: allenamenti con Georgian Cimpeanu e relax in bikini TGCOM

La conduttrice italiana sarà la protagonista delle proposte del brand di borse a partire dalla collezione FW 23 ...L'estate delle star è ufficialmente iniziata. E lo sa bene Elisabetta Canalis, che nelle ultime ore ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una carrellata di foto in famiglia ...