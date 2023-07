Elisa Isoardi | il selfie con l' ex compagno Matteo Salvini? «Non lo rifarei»

(Di lunedì 10 luglio 2023) La conferma dei programmi dinei Palinsesti Rai 2023/2024 dà uno slancio in più alla sua carriera. Dopo l?esperienza alla Prova del cuoco e la...

Elisa Isoardi, sabato 16 settembre: la data della rivincita, perché ora gode lei Liberoquotidiano.it

Elisa Isoardi si è detta pentita per la pubblicazione del famoso selfie “privato” con l’ex compagno Matteo Salvini Si tratta di un periodo d’oro per Elisa Isoardi: la conduttrice di origini piemontesi ...Elisa Isoardi prepara la nuova stagione in Rai alla guida di "Linea verde Life" dal mese di settembre. Intanto, nel corso di un'intervista al quotidiano Libero, la presentatrice tv è tornata su quel f ...