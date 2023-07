Elisa Isoardi | il selfie con l' ex compagno Matteo Salvini? ' Non lo rifarei'

(Di lunedì 10 luglio 2023) La conferma dei programmi dinei Palinsesti Rai 2023/2024 dà uno slancio in più alla sua carriera. Dopo l'esperienza alla Prova del cuoco e la successiva assenza dal piccolo schermo per ...

La conferma dei programmi dinei Palinsesti Rai 2023/2024 dà uno slancio in più alla sua carriera. Dopo l'esperienza alla Prova del cuoco e la successiva assenza dal piccolo schermo per qualche anno, a partire dal ...torna in Rai , dopo la conferma per i prossimi palinsesti 2023/2024, con Linea verde Life a partire da settembre su Rai 1. E con l'occasione la conduttrice ha rilasciato alcune ...Si tratta di un periodo d'oro per: la conduttrice di origini piemontesi è infatti appena stata confermata per i prossimi Palinsesti Rai 2023/2024 . Dopo l'esperienza alla Prova del cuoco e l' assenza dal piccolo schermo ...

Elisa Isoardi, sabato 16 settembre: la data della rivincita, perché ora gode lei Liberoquotidiano.it

Elisa Isoardi parla della foto a letto con Salvini. La conduttrice, che si prepara a tornare in Rai, ammette che non pubblicherebbe più quella foto ...La conferma dei programmi di Elisa Isoardi nei Palinsesti Rai 2023/2024 dà uno slancio in più alla sua carriera. Dopo l’esperienza alla Prova del cuoco e ...