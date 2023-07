Ecommerce | ass Cappello | Fattore chiave per crescita economica Milano

Milano, 10 lug. - "L'e - commerce rappresenta un fattore chiave per la crescita economica di Milano e dell'Italia. Importante coltivare e sviluppare questo settore in continua espansione, consentendo ...Milano, 10 lug. - "L'e - commerce rappresenta un fattore chiave per la crescita economica di Milano e dell'Italia. Importante coltivare e sviluppare questo settore in continua espansione, consentendo ...

Ecommerce, ass. Cappello: 'Fattore chiave per crescita economica ... Tiscali Notizie

Milano, 10 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “L’e-commerce rappresenta un fattore chiave per la crescita economica di Milano e dell'Italia. Importante coltivare e sviluppare questo settore in continua espa ...