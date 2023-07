È riapparso il licaone | una coppia di esemplari avvistata in Uganda

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 10 luglio 2023) Un fulmine a ciel sereno, che porta una buona novella con sé. Una di quelle notizie che fanno bene al cuore e all’anima, perché ci dicono che, nonostante tutto, la natura, nella sua sterminata grandezza, è in grado sempre di sorprenderci. Anche quando sembra che tutto vada irrimediabilmente a rotoli. Nel parco nazionale dell’unadidi questa specie, ritenuta sull’orlo dell’estinzionePrendete il, famoso per essere il canide più grande di tutto il continente africano e per la sua dieta ipercarnivora: si credeva sull’orlo dell’estinzione e invece, cosa accade? All’improvviso, nel parco nazionale della Valle di Kidepo, in, è stataunadi. La scoperta in ...