E intanto Retegui continua a timbrare | da solo vale il 50% dell'attacco

I cugini del Milanaccolgono Romero, con il baby argentino che ha firmato ieri il suo ...end ci sarà il dentro o fuori per capire la fattibilità dell'operazione.23.05 - Il Genoa mette..., tre presenze con la Nazionale italiana di Mancini, ha necessità di sbarcare in Europa e ... Su Colombo per ora c'è il veto di Pioli che lo vuole valutare in tournée col Milan, che però......nella finale del 2021 a Wembley e a settembre a San Siro per il girone di Nations League...Mancini non ha né Ciro Immobile né Giacomo Raspadori e spera che l'ultimo arrivato Mateopossa ...

Retegui, spunta un nuovo club di Serie A Calciomercato.com

Il Genoa è attivo sul calciomercato in entrata e non abbandona le idee per il proprio reparto offensivo: in ausilio al Grifone, c'è l'assist del Milan ...Mercato in fermento con nomi che impazzano a destra e a manca. Tutto nella normalità delle cose visto il periodo in cui ci troviamo. Dal termine dei vari campionati le voci si sono ...