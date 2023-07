“È incinta” Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | da Trento l’annuncio per tutti inequivocabile | la foto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 10 luglio 2023), gossip scatenato. Colpa dell’ultimo post della showgirl e modella con cui ha raccontato ai suoi follower gli ultimi giorni trascorsi a, città natale dell’ex gieffino e suo futuro marito. Anche a Verissimo la coppia nata nella Casa di Cinecittà ha confermato l’intenzione di volersi sposare. Quando? Presto, la data delle nozze non è ancora stata annunciata con precisione. Più volte i loro fan glielo hanno chiesto e alla fine lei ha voluto soddisfare questa curiosità dando delle spiegazioni. “Ci stiamo lavorando. Diciamo che abbiamo detto a ottobre. Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro – ha precisato– Io non voglio che lei manchi perché è ...