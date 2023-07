E-Health | app e assistenza digitale per i pazienti oncologici della Federico II

(Di lunedì 10 luglio 2023) Informare i, formare i curanti, coinvolgere i malati nel percorso di cura, supportarli durante il periodo delle terapie: sono queste le parole chiave di un progetto pilota messo in campo dal Dipartimento di Malattie Onco-Ematologiche, Anatomia Patologica e Malattie Reumatiche dell’AOUII a favore dei. Si parte da donne colpite da un tumore al seno, ma il progetto sarà esteso a tutti i. Avranno accesso ad un canale di comunicazione/app continuo con i medici che seguono gli aspetti clinici e l’andamento del trattamento. A tale scopo sarà creato un supportoH12 che attivi in tempo reale un contatto diretto in caso di effetti collaterali durante il periodo delle terapie e altre problematiche cliniche. La ...

... consente al telefono di mantenere attive in background fino a 44contemporaneamente . Il nuovo ... Il telefono è dotato anche del sistema BatteryEngine , che garantisce fino a 1600 cicli di ...L'Mobvoiè molto comoda e ben fatta (a parte le solite traduzioni poco accurate) e permette di accedere in modo semplice e veloce a tutti i dati raccolti sui parametri vitali e sulle ...I due più probabili, però, sono Samsung Ring e Galaxy Ring e questo perché la parola " Ring " è comparsa nell'ultima versione beta dell'Samsung, la stessa che oggi si usa per gestire i ...

E-Health, app e assistenza digitale per i pazienti oncologici della ... Il Denaro

A parte qualche piccola sbavatura, il nuovo smartwatcht top di gamma di Mobvoi mantiene le promesse: grande fluidità nell'uso quotidiano, ottima autonomia e qualità costruttiva degna del prezzo di lis ...Per questo GLS ha creato Healthcare Service, il servizio dedicato al trasporto dei prodotti farmaceutici ed health care. Con Healthcare Service ... o via mail in qualsiasi filiale GLS Mobile APP Con l ...