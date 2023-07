Leggi su iodonna

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ricordiamo tutti l’imperativo categorico dell’della nostra infanzia, certezza granitica per madri, zie, nonne:avereilè vietato, per almeno tre ore. In realtà, come ovvio, molto dipende da quello che si è magiato, ma non solo. Di fatto ilè trachel’e i(per) all’età del, aldia unadi...