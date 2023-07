Dopo Frattesi sfuma anche Milinkovic | la Juve cambia obiettivo | c'è Samardzic

... ma anche in uscitaaver salutato calciatori importanti come Brozovic, Skriniar, Dzeko, ...nerazzurri hanno iniziato a puntellare la rosa con colpi di grande valore come Thuram e, ma dal ...Thuram e, è ufficiale anche il terzo acquisto del calciomercato dell'Inter. Si tratta di nbsp;Yann Aurel Bisseck, difensore tedesco proveniente dall'Aarhus. Guarda il video del suo ...In uscita Mckennie e Arthur Boloca a un passo dal Sassuolo: è lui l'erede dia centrocampo.aver ufficializzato Llorente, la Roma adesso aspetta di piazzare Karsdorp per chiudere con ...

Sassuolo, Boloca è il dopo Frattesi: affare in chiusura Calciomercato.com

Gli intrecci con l'Arabia Saudita hanno catalizzato l'attenzione in casa Juve delle ultime ore. C'è il caso Paul Pogba, aspettando di capire come reagirà in ultima istanza al forcing dell'Al-Ittihad.Con l'addio del capitano pro tempore scatterà la riassegnazione della fascia al centravanti argentino, su di lui l'Inter vuole investire ancora in futuro ...