Dogman | Caleb Landry Jones protagonista del trailer del nuovo film di Luc Besson

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ildiarriverà nelle sale cinematografiche italiane il 28 settembre prossimo con Lucky Red. Lucky Red ha diffuso ilitaliano di, ildi Lucche ha per. L'uscita della pellicola è fissata per il 28 settembre 2023 nelle sale italiane. Al centro della storia troviamo Douglas, un uomo che ha subito una serie di abusi da bambino dal padre violento, venendo anche gettato in mezzo ai cani. Questi però invece di attaccarlo decidono di proteggerlo, diventando suoi alleati. In un viaggio per guarire dai traumi infantili e dalle lesioni fisiche, Douglas cerca di trovare la propria strada, anche se ciò significa ...

, il trailer italiano del film [HD]. Regia di Luc Besson. Un film conLandry Jones, Christopher Denham, Marisa Berenson, Michael Garza, Jojo T. Gibbs. Da giovedì 28 settembre al ...Link trailerdi Luc Besson conLandry Jones - Trailer ufficiale ITA HD Watch this video on YouTubeIl suovede al centro della storiaLandry Jones nel ruolo di Douglas, un uomo che ha subito una serie di abusi da bambino dal padre violento, venendo anche gettato in mezzo ai cani. ...

Dogman: Caleb Landry Jones protagonista del trailer del nuovo film ... Movieplayer

"As far as I can tell, they only have one flaw: they trust humans." EuropaCorp has revealed the trailer for Luc Besson's new film DogMan, which is set to debut later this year at the fall film ...EuropaCorp has dropped the trailer for Luc Besson’s anticipated comeback movie “Dogman” starring Caleb Landry Jones, a Texas-born musician and actor best-known for his Cannes-prizewinning role in ...