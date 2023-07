Diretta Wimbledon | Berrettini - Alcaraz 1 - 3 6 - 3 | 3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 | segui LIVE

(Di lunedì 10 luglio 2023) Termina agli ottavi di finale l'avventura di Matteo. Sul campo centrale, l'azzurro viene battuto in tre set ( 6 - 3, 3 - 6, 3 - 6, 3 - 6 ) dallo spagnolo, numero uno al mondo, ...

Termina agli ottavi di finale l'avventura di Matteo Berrettini a. Sul campo centrale, l'azzurro viene battuto in tre set ( 6 - 3, 3 - 6, 3 - 6, 3 - 6 ) ... Segui ladel ...LONDRA (Regno Unito) - Dopo i (3 - 1 in rimonta), (3 - 0) e (3 - 0), finisce il sogno di Matteo Berrettini, sconfitto in quattro set da Carlos Alcaraz negli ottavi di finale di. Primo set al romano, vinto 6 - 3, i restanti tre - con il medesimo punteggio - allo spagnolo , che nel prossimo turno se la vedrà con il danese Rune, fresco di successo con il bulgaro ......L'americana la spunta 6 - 2 al terzo contro Andreeva e raggiunge i quarti di finale aper ...50 - Buon pomeriggio a tutti i lettori di Ubitennis, e ben ritrovati nellascritta dell'...

Berrettini-Alcaraz, streaming gratis e diretta tv in chiaro Dove vedere 4° turno Wimbledon Superscommesse

È il giorno di Matteo Berrettini. Il tennista romano si gioca l’accesso ai quarti di finale di Wimbledon contro lo spagnolo numero uno del mondo Carlos Alcaraz. Il serbo Novak Djokovic, il favorito, ...Ecco come è andato il match valido per gli ottavi di finale di Wimbledon 2023 tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz.