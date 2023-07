DIRETTA | Immissioni in ruolo e supplenze | indicazioni e info utili QUESTION TIME con Cozzetto Anief VIDEO

(Di lunedì 10 luglio 2023) Manca ormai poco per l'inizio delle operazioni diine per lein vista del prossimo anno scolastico. L'articoloincon

Per tale ragione nel pomeriggio del 10 luglio, alle ore 16, verrà trasmessa, nei canali social di Facebook e Youtube de La Tecnica della Scuola, ladal titolo: 'in ruolo 2023, ......e fase 2 scelta sedein ruolo docenti 2023, procedura: si dovrà presentare domanda tramite Istanze online. Vincoli, nuova assunzione e art. 36. Risposte ai QUESITI Rivedi ladel 7 ...La strategia piùè dare priorità alla scuola dell'anno scorso, inserendola come prima ... Se al 31 agosto infatti potrebbe essere stato assegnato per lein ruolo, se al 30 giugno per ...

Immissioni in ruolo 2023, tutto pronto in attesa della pubblicazione del contingente - DIRETTA ore 16 Tecnica della Scuola

È ormai tutto pronto per le immissioni in ruolo 2023-2024, si tratta solo di attendere la pubblicazione, prevista per questa settimana (dall’11 al 17 luglio), del contingente dei posti suddivisi in re ...Le immissioni in ruolo ordinarie ... determinato); 2.347 da assegnare tramite scorrimento delle altre graduatorie vigenti e da cui si attinge direttamente per il ruolo]; 38.000 posti comuni [di cui: ...