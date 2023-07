Di Gennaro | ulteriori conferme! Affare in chiusura per l’Inter ? Sky

Leggi su inter-news

(Di lunedì 10 luglio 2023) Disi appresta a diventare il nuovo terzo portiere del: l’può essere chiuso molto presto, come confermato anche da Sky Sport. I dettagli. CONFERME ? Il giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi, ha fatto sapere chesta affondando il colpo per Raffaele Dicome terzo portiere del club. Sull’ex delle giovanili, attualmente di proprietà del Gubbio, Barzaghi ha fatto sapere che sono arrivateconferme per il passaggio al. È atteso in sede per chiudere già nella giornata di oggi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...