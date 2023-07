Depilazione libera dai pregiudizi? Mostrarsi senza filtri è ancora un atto di coraggio

(Di lunedì 10 luglio 2023) Nonostante inclusività e accettazione sia due dei termini più ricorsivi sui media e sui social, spogliarsi deie mostrare la propria identità più autentica rappresentaoggi un vero e propriodie consapevolezza. Anche quando si parla di, un’attività che riguarda la cura del proprio corpo e che dovrebbe riguardare la singola persona,l’intrusione di imposizioni sociali e canoni di bellezza predefiniti. In questo contesto, si inserisce Braun, leader e innovatore del settore della, da sempre attento alla tematica e all’ascolto del consumatore in merito ai propri bisogni ed esigenze, e lo fa indagando più in profondità la tematica dellada un punto di vista psicologico in relazione ...

- - > E se e come depilarsi è una sceltae personale , trovare il modo giusto per farlo d'estate è importantissimo. Laestiva , in effetti, deve tenere conto di innumerevoli ...- - > E se e come depilarsi è una sceltae personale , trovare il modo giusto per farlo d'estate è importantissimo. Laestiva , in effetti, deve tenere conto di innumerevoli ...

BRAUN: la depilazione è veramente libera da pregiudizi e convenzioni sociali tuttoteK

Inutile far finta che il problema non esista: anche i peli pubici diventano bianchi. E in molte si chiedono come affrontare la cosa. Dopo la Grey hair ...