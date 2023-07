Depeche Mode | tre nuove date in Italia nel 2024!

(Di lunedì 10 luglio 2023)innelLa band torna con tre imperdibili appuntamenti per elettrizzare il proprio pubblico con uno spettacolo indimenticabile. L’annuncio arriva a pochi giorni dall’inizio dei tre showni allo Stadio Olimpico di Roma del 12 luglio, allo Stadio San Siro di Milano del 14 luglio e allo Stadio Dall’Ara di Bologna L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Muse innel 2023 con due! Dream Theater arrivano incon tre concerti! I Pantera tornano innel 2023! Firenze Rocks: i Maroon 5 sono il primo nome annunciato Baustelle tornano in tour e pubblicano il nuovo singolo: “Il nostro ritorno al ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo In attesa dei concerti estivi dei prossimi giorni, ihanno annunciate le date della quarta frazione del Memento Mori tour in programma il prossimo anno. Dave Gahan e Martin Gore si esibiranno a Torino e Milano per un totale di tre show. ...tornano in Italia con tre imperdibili appuntamenti per elettrizzare il proprio pubblico con uno spettacolo indimenticabile. E E per la prima tappa saranno di scena il 23 marzo 2024 al ...Condividi su:in Italia nel 2024! La band torna con tre imperdibili appuntamenti per elettrizzare il proprio pubblico con uno spettacolo indimenticabile. L'annuncio arriva a pochi giorni dall'inizio ...

I Depeche Mode tornano in Italia con tre del Memento Mori World Tour 2024. Saranno di scena il 23 marzo Pala Alpitour di Torino, il 28 marzo 2024 e il 30 marzo al Mediolanum Forum di Milano. L’annunci ...Depeche Mode tour 2024 in Italia: ecco come acquistare i biglietti per le date di Torino e Milano il prossimo anno.