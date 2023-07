Delmastro | Donzelli | “Non sono preoccupato | mi auguro che non ci siano conflitti con magistratura Il Pd smetta di usare vie giudiziarie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 luglio 2023) “Nonsu nessun caso, miche l’Italia possa vivere serenamente, senzatrae politica. Miche ciascuna vicenda sia analizzata nel merito e da questo punto di vista siamo sereni. Credo che il Pd per l’ennesima volta sta cercando una scorciatoia per vieper quello che non riescono a fare per via elettorale, con il consenso di qualche magistrato. Miche questo tentativo del Pd si esaurisca presto perché è una fonte di inquinamento del confronto democratico perché alla gestione del potere si arriva con il consenso del popolo. Tutto questo è molto grave, pericoloso e poco adatto ad una democrazia. La politica deve fare le leggi, i magistrati devono farle rispettare,...