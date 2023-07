Delitto dell’Olgiata | 40 anni fa l’assassinio della contessa Alberica Era stato il maggiordomo ma è rimasto per 20 anni un cold case

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 luglio 2023) 10 Luglio 1991. LaFiloTorre viene assassinata nella sua casa, una villa, zona residenziale a nord di Roma. Il crimine, ricordato dalle cronache come “il”, dal nome del quartiere in cui avviene, resterà irrisolto per 20esatti. LaNata a Roma nel 1949,è figliaduchessa Anna del Pezzo di Caianello e del contrammiraglio Ettore del ramo dei conti di Torre Santa Susanna. Discendononobile famiglia napoletana Filo. Bella, ricca e audace. Dopo gliin collegio, fa il suo debutto in società, quell’alta società in cui tutto scorre facile ed è scandito da feste e ...