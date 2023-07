Debito di coscienza

(Di lunedì 10 luglio 2023) Esordio letterario riuscitissimo quello di Jacopo Epifani, avvocato di Ceglie Messapica, che con Morellini Editore ha pubblicato . In un immaginario capoluogo della Valle d' Itria ...

Esordio letterario riuscitissimo quello di Jacopo Epifani, avvocato di Ceglie Messapica, che con Morellini Editore ha pubblicatodi. In un immaginario capoluogo della Valle d' Itria nella Murgia Meridionale, in Puglia, chiamato Roccaditria, è ambientato questo giallo che inizia con la sparizione di don Vincenzo ......indubbiamente ripercussioni sull'andamento della prossima stagione e qualcuno avrà sulla... mentre la Reggina, che peraltro ha anche ottemperato al, seppur al di fuori della scadenza ...Che testimone raccoglierà Ho servito la mia Città con scrupolo,e con spirito di ... dopo averlo fatto a tempoin sede amministrativa. Ribadisco che quando ero in Giunta e si parlò ...

Rialzo dei tassi: oltre 15 miliardi di debiti sospesi. Mutui variabili, in ... Il Fatto Quotidiano

Gravina, il numero uno della federcalcio rilascia alcune dichiarazioni soffermandosi sulla crisi del calcio italiano Intervenuto ai microfoni di Avvenire, il presidente della Federcalcio Gabriele Grav ...Gravina sul calcio italiano: "E' malato, bisogna prendere coscienza del forte indebitamento e intervenire in maniera chirurgica..." - Noi Biancocelesti ...