De Luca | “Regione primo investitore in metrò Napoli Migliorare servizi e sicurezza”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Questa è una delle opere fondamentali che lafinanzia: questo tratto, in particolare, vale un miliardo e 800 milioni di euro e laè il principaleper la metropolitana dicon 1 miliardo di euro, mentre il Comune investe 80 milioni e lo Stato 700 milioni“. Lo ha detto il presidente dellaCampania, Vincenzo De, in occasione dell’inaugurazione del sottopasso che collega la Stazione marittima con l’accesso alla linea 1 della metropolitana e con piazza Municipio.Deha sottolineato che “l’investimento continua ancora perché abbiamo deciso di finanziare il tratto di collegamento Afragola – Stazione Garibaldi per arrivare all’Alta velocità: complessivamente investiamo quasi 5 miliardi di euro ...