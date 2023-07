De Laurentiis su Osimhen | “Giocherà con la nuova maglia”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto”Vedremo sicuramentegiocare con la nostramaglietta che abbiamo presentato oggi”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio Dedurante la presentazione delle nuove divise di gioco della squadra. ”Se poi dovesse arrivare un’offerta più che indecente – aggiunge – ce ne faremo un ragione e saremo in grado, come abbiamo scovato grandi calciatori di trovarne altri ancora. Non vi preoccupate. Qui c’è la passione azzurra che ci arde nel cuore”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.