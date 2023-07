De Laurentiis | «sarebbe superficiale e stupido dire oggi che lotteremo per lo scudetto»

(Di lunedì 10 luglio 2023) Aurelio Deha risposto così alla domanda sulla previsione per lo. «Non si possono fare previsioni. La cosa più ignobilequella di fare promesse da marinaio. Dobbiamo vedere la fine del mercato, i due ritiri come verranno gestiti, soprattutto e anche come si rafforzeranno gli altri, alla fine di agosto quale sarà il calendario Uefa per la Champions, sono tante le variabiliper lo, come ho fatto lo scorso anno.non farlo, non essere competitivi in Europa ma c’è sempre di mezzo un ma. Perciò ho fatto appello ai tifosi di essere sempre con me sempre e ovunque». L'articolo ilNapolista.

Nel corso della conferenza stampa per la presentazione della nuova maglia, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha risposto ad una domanda sull'ex ds Giuntoli: "Non me le aspettavo proprio l ...Durante la conferenza stampa per la presentazione delle nuove divise dal gioco del Napoli, in vista della prossima stagione calcistica, è intervenuto il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis ...