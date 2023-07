De Laurentiis | «il Napoli è in ricostruzione | i giocatori sono preda di agenti famelici»

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il tricolore è un segno di libertà, la libertà di dire: “guardate ci siamo anche noi”. Il tricolore ha accresciuto la nostra capacità di internazionalizzare il brand. Ilnon esisteva più quando lo presi dalle ceneri del fallimento. Mi faceva sorridere ricevere gli sputi sulla testa e barricarci negli spogliatoi. Osimhen avrà questa maglietta, se poi dovesse arrivare proposta stra-indecente ce ne faremo una ragione e troveremo altri Kvara, altri Osimhen come abbiamo sempre fatto.pronto per un titolo in Europa. «Non si devono fare promesse da marinaio. Abbiamo nuovo allenatore di cui abbiamo ampia fiducia. Ha esperienza anche fuori dall’Italia ma siamo in. Abbiamoimportanti però mi insegnate che quando una persona è appagata il sacro fuoco si spegne senza ...

E poi il tricolore ha acceso ancora di più i riflettori sulla nostra già capacità di internazionalizzare il brand". Queste le prime parole di Aurelio Dea bordo della MSC World ...Ilha presentato i due nuovi sponsor : Msc come sponsor principale. ebay sulla manica della ... E Deesclama: "Finalmente una non juventina nella nostra società". Evidente l'allusione ...Notizie Calcio- Siparietto in diretta durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie. '... E Desubito interviene: ' Finalmente non una juventina nel nostro clan&...

Talent scout promosso ds. Napoli, il dopo Giuntoli è a conduzione familiare ilGiornale.it

Nel corso dell'evento in nave in collaborazione con MSC per presentare le nuove maglie del Napoli per la stagione 2023/24, Aurelio De Laurentiis è intervenuto per parlare di diversi temi: il president ..."Da Napoli al resto del mondo". Questo il motto della presentazione della nuova maglia azzurra, con lo scudetti tricolore cucito sul petto. Il kit gara home e away è stato presentato oggi da Aurelio D ...