De Laurentiis | “Giuntoli juventino? L’avessi saputo prima…”

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il Napoli si prepara ad una stagione da grande protagonista. Il club azzurro è reduce dalla vittoria del terzo scudetto della sua storia e la decisione è stata quella di iniziare un nuovo progetto dopo gli addii di De. La dirigenza continua a lavorare sul fronte calciomercato con l’obiettivo di mettere a disposizioni del tecnico Rudi Garcia una squadra all’altezza. Il presidente Denon è mai banale e le ultime dichiarazioni hanno scatenato motivo di reazione. Sul futuro di Osimhen: “se dovesse arrivare un’offerta più che indecente ce ne faremo una ragione e saremo in grado di trovare altri giocatori altrettanto forti come Kvara e Osimhen. Qui c’è la passione azzurra che arde nel cuore”. Leggi anche NUOVA MAGLIA NAPOLI Il Napoli presenta la nuova maglia: lo scudetto è in ...

Osimhen via dal Napoli La risposta di DeOltre alla questione, Aurelio Desi è soffermato su . Che ad oggi rimane il punto di riferimento del Napoli. " Se indosserà ...Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De, ribattendo al suo ex direttore sportivo Cristiano, approdato alla Juventus, in risposta alla domanda di un cronista presente alla ...''Le dichiarazioni diNon me le aspettavo, mi ha preso di sorpresa. Se lo avessi saputo forse me ne sarei liberato prima''. E' il commento di Aurelio Desulle dichiarazioni del nuovo Direttore sportivo ...

De Laurentiis, bordate a Giuntoli e ai procuratori poi la verità su Osimhen Virgilio Sport

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...