(Di lunedì 10 luglio 2023) Nel corso della conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie da gara, Aurelio Deha parlato anche del futuro di Victor Osimhen. Si è da poco conclusa la presentazione delle nuove maglie che ilcampione d’Italia indosserà nella prossima stagione. Dopo lo scudetto c’era molta curiosità sul nuovo prodotto dele bisogna dire che gli azzurri non hanno tradito le aspettative. Linee molto semplici, ma che esaltano i colori e la passione del. Denon ha dubbi sul futuro di Osimhen Dopo la presentazione che si è tenuta a borda della nave da crociera MSC World, c’è stato spazio anche per alcune domande ad Aurelio De. Tra i tanti temi trattati, Deha parlato anche di mercato. De...

...numerazione perché il calciomercato è appena entrato nel vivo e chissà se sarà possibile... In quei giorni c'è stato anche l'incontro con De. Paulo da Viseu chiarisce: 'Quando è ...Deha scelto l'ex Roma, Lille e Al - Nassr come successore di Spalletti. Sui suoi canali ... Mi piacecon i miei compagni anche con la panchina, questa era la dedica".... recriminano per una salvezza sfumata sul più bello, ma allo stesso tempo possonoper la ... Napoli " Sampdoria 2 - 0, Depensa al futuro, ma Osimhen spaventa il popolo azzurro A ...

De Laurentiis fa esultare i tifosi del Napoli: annuncio inaspettato! Spazio Napoli

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, può gioire e non solo per la conquista dello scudetto. Tanti detrattori di Aurelio De Laurentiis accusavano il presidente di non volere vincere. Ma in rea ...Esulta Tuttosport all'indomani della notizia dell'addio di Cristiano Giuntoli al Napoli: "Inizia la nuova era Juve" ...