Ddl Concorrenza | da commercio ad Antitrust | le novità

(Di lunedì 10 luglio 2023) A ottanta giorni dalla sua approvazione in Consiglio dei ministri, il disegno di legge annuale per lapotrebbe finalmente approdare in Parlamento. L’ultimo aggiornamento sul provvedimento è arrivato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che in un question time alla Camera il 5 luglio ha spiegato che il Ddlera alla firma della presidenza della Repubblica: “dopo la firma sarà presentato in Parlamento”. A questo punto quindi si attende il via libera del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da pochi giorni rientrato da un viaggio istituzionale in Sud America.e PNRR Il progetto di legge annuale sul Mercato e lasi compone di 11 articoli e tocca diversi ambiti, dalall’energia. Il testo rientra tra gli obiettivi del ...

