DC | il prossimo progetto potrebbe essere un film su The Huntress in lingua coreana?

(Di lunedì 10 luglio 2023) Sembra che ai DC Studios stiano pensando di realizzare undedicato a The, e che questo possainteramente in. Il futuro del DCU è ancora tutto da scrivere, e a farlo saranno i boss dei DC Studios James Gunn e Peter Safran. Ma tra i progetti a venire c'è anche unsu Theincome vorrebbero dei recenti rumor? DC goes to Korea? Abbiamo già qualche dettaglio ufficiale sul Capitolo 1 del nuovo DCU, Gods and Monsters, e mentre aspettiamo di sapere di più al riguardo, c'è chi pensa già al Capitolo 2, e a qualiroi titoli che porteranno avanti l'universo di storie affidato a James Gunn e Peter Safran. James Gunn …

...delanno fiscale, ci sono il Deloitte Climate & Sustainability, MiCo e l'investimento al Sud. A questo proposito a Bari sono previste oltre 450 nuove assunzioni per il Next Hub, il...Un viaggio tra jazz, soul, black music, con contaminazioni funky e disco, in programma il... In seguito realizza ilRay Charles Memories in cui interpreta più di venti successi del ...Il futuro del DCU è ancora tutto da scrivere, e a farlo saranno i boss dei DC Studios James Gunn e Peter Safran . Ma tra i progetti a venire c'è anche un film su The Huntress in lingua coreana come ...

Brad Pitt ha girato alcune scene del suo prossimo film al Gran Premio di Silverstone WIRED Italia

Durante un'intervista per Empire USA, Ethan Coen ha annunciato che sta attualmente lavorando ad un nuova sceneggiatura insieme al fratello Joel.Proteste fuori e dentro palazzo Tursi, i comitati: "Impianto inquinante e sproporzionato, serve solo a fare business" ...