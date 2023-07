(Di lunedì 10 luglio 2023) Milano, 10 lug. (Adnkronos Salute) - Ha un 'filo diretto' col, e un ruolo chiave per la salute. E' ilintestinale, un 'alleato' da proteggere: se il suo equilibrio viene intaccato, infatti, può avere delle conseguenze negative anche in termini di malattie. Aidi questo 'o

Dopo il pranzo, i nutrienti (glucosio compreso) passano nel sanguee, susseguentemente, i livelli di zucchero nel corpo aumentano. Con il movimento, in particolare la camminata, il ...L' eziologia di una certa patologia è per lo più definita non solo da una, ma piuttosto'... Recentemente è emerso che i batteri che popolano l'umano potrebbero modulare l'infiammazione di ...Essa contribuisce inoltre alla costruzione delle ossa e del tessuto connettivo nonché alla formazione dei denti e migliora il passaggio del ferroal sangue. Anche il potassio è ...

Dall'intestino al cervello, focus esperti sui segreti del microbiota Adnkronos

Milano, 10 lug. (Adnkronos Salute) - Ha un 'filo diretto' col cervello, e un ruolo chiave per la salute. E' il microbiota intestinale, un 'alleato' ...L'autore di "Intestino senza pensieri" Francesco Fratto (Sperling & Kupfer) spiega cosa fare per un intestino sano ed efficiente. I suoi consigli.