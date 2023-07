Dalla terrazza dell' hotel de luxe all' antica trattoria che apre il giardino E poi | un salto a Forte dei Marmi | anche per la colazione

Leggi su iodonna

(Di lunedì 10 luglio 2023) A Milano e oltre, quando scatta l’ora’aperitivo la scelta è ampia a ricca. Da terrazze con vista a giardini segreti all’ombra, fino a unin riva al mare.PanEVO Piazzaa Repubblica, a Milano, è zona nobile degli affari, non luogo di gran via vai. Così chi sceglie laPanEVO del cinque stelle Westin Palace dall’ora’aperitivo può davvero immaginare di essere altrove in vacanza, all’aria aperta, tanto più che la PanEvo è dotata di un proprio accesso indipendente tramite un ascensore esterno dedicato.pensile che profuma di gelsomino ed erbe aromatiche, rilassanti sedute design… Nuove di zecca: lo spazio è stato appena rinnovato dallo studio Reveria. LaPanEVO del Westin Palace ...