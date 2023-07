Dalla Bielorussia al Cremlino | cosa sta succedendo a Yevgeny Prigozhin

Leggi su formiche

(Di lunedì 10 luglio 2023) Dopo i fatidici eventi del 24 giugno, un alone di mistero continua a permanere sulla sorte del leader del gruppo Wagner. Dopo aver abortito la cosiddetta “Marcia della Giustizia” verso Moscaavrebbe dovuto recarsi in, secondo gli accordi mediati dal dittatore bielorusso Aleksandr Lukashenko, che ne avrebbe garantito l’incolumità fintanto che fosse rimasto all’interno dei confini dello Stato da lui governato. Ed effettivamente sembrava che le cose fossero andate così, quando lo stesso Lukashenko ha confermato che il leader di Wagner fosse arrivato sano e salvo sul suo territorio. Ma a una decina di giorni di distanza l’autocrate bielorusso ha smentito quanto detto in precedenza, affermando chee i suoi uomini fossero ancora in Russia, e che forse non ...