Da Napoli e Malibù | via Capri | presentazione in stile cinematografico delle nuove maglie

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn giorno storico, per certi versi, un messaggio lanciato direttamente dalla nave Msc in pienoDe Laurentiis. Un eventoper lanuovaper la stagione 2023/2024, quello con il tanto atteso scudetto sul petto. Presidente impettito e orgoglioso, pronto a presentare un nuovo veicolo di guadagno ed esportazione del marchio. E anche il video diè stato studiato come un film, con un filo logico ben preciso: un surfista che parte da, con la nuova maglia azzurra, attraversa i Faraglioni per arrivare a, attraversando tutti luoghi nei quali ci sono tifosi azzurri. La Maglia Home presenta uno styling con manica raglan su tessuto tecnico stretch, piping in ...