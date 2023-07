Da grandi | la recensione | un remake dall' umorismo svogliato

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ladi Da: gag e siparietti per ildiretto da Fausto Brizzi, che non riesce però ad essere né un film nuovo né un vero omaggio al film cult di Franco Amurri. In streaming su Prime Video. Noi abbiamo mai demonizzato io reboot, e l'idea, su carta, sembrava molto interessante. Riprendere un cult del nostro cinema - il cinema degli Anni Ottanta, quello delle idee, dei colori, di una certa malinconia - per rielaborarlo in chiave contemporanea, aggiungendo magari toni più marcati, o rimandi alla più stretta attualità. Del resto, parliamo di un film mitico come Da grande di Franco Amurri, suggellato'interpretazione poetica e svagata di un fuoriclasse come Renato Pozzetto. Lo stesso Amurri che, quasi quarant'anni dopo, darà il benestare a Fausto Brizzi per quello che sarà la ...