Cremlino | «Putin ha incontrato Prigozhin il 29 giugno per 3 ore Kiev | «A Bakhmut russi in trappola | città sotto controllo»

(Di lunedì 10 luglio 2023) Esplosioni nella notte nellaucraina meridionale di Mykolaiv, con l’allerta antiaerea scattata in 4 regioni.ammette la responsabilità dell’attacco al ponte di Crimea dell’ottobre scorso. Mosca evoca un incidente a Zaporizhzhia durante il vertice della Nato di domani e dopodomani a Vilnius, in Lituania. Meloni oggi in Lettonia. Biden è invece a Londra, dove incontrerà il premier britannico Sunak e re Carlo. A Lampedusa arrivano 400 migranti, mentre si registra un morto per il naufragio di un barcone in Tunisia

Il 29 giugno, cinque soli giorni dopo quello che era parso come un tentativo di colpo di stato, il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un incontro di quasi tre ore al Cremlino con Yevgeny Prigozhin e gli ufficiali in comando della Wagner. Lo ha detto il portavoce di Putin Dmitry Peskov secondo quanto riporta la Tass.

Secondo il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, il 29 giugno a Mosca si è svolto un incontro di tre ore, che ha coinvolto anche i comandanti della compagnia mercenaria russa ...Si sa che è stato convocato al Cremlino dove ha incontrato il presidente Vladimir Putin, e ha avuto colloqui sul futuro della Wagner col generale Viktor Zolotov, comandante della Guardia nazionale ...