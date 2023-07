Così la lotta degli operai Ex-Gkn si è unita a quella per il clima | per una transizione dal basso

(Di lunedì 10 luglio 2023) di Giorgio De Girolamo Due anni di assemblea permanente. La più lunga occupazione di una fabbrica nella storia del movimentoo italiano. Glidella ex-Gkn di Campi Bisenzio, uno stabilimento che produceva semiassi per auto a pochi chilometri da Firenze, un pezzo di storia lo hanno indubbiamente già scritto. Si sono chiusi ieri due giorni di eventi in cui hanno riunito le migliaia di solidali che l’hanno accompagnata in vario modo in questi due anni, che molto le hanno dato e da essa hanno almeno altrettanto ricevuto. Tra un grande concerto, pranzi sociali e un’azione di solidarietà con i lavoratori in sciopero dei magazzini di Mondo Convenienza, a pochi passi dallo stabilimento, una partecipatissima assemblea con oltre 60 delegati sindacali e attivisti provenienti da Germania, Austria e Svizzera ha positivamente segnato il primo giorno. ...

