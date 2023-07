Coppa Davis | l’elenco dei pre convocati di Volandri per Bologna

Non arrivano buone notizie per Denis Shapovalov . Il canadese, eliminato a Wimbledon da Safiullin, ha lasciato l'Inghilterra molto dolorante per un problema al ginocchio. ' A fine partita non riuscivo ...Il Sudafrica venne squalificato dallanel 1972, per esservi riammesso l'anno dopo ad alcune condizioni, una delle quali era proprio l'ammissione di Ashe al torneo. Il 20 novembre del 1973 ...Era nato a Richmond in Virginia nel 1943 quando ancora c'era la segregazione razziale e sembrava impossibile pensare a un giocatore di colore nella squadra di tennis di. Lui è arrivato a ...

Tennis, dal 12 al 17 settembre torna la Coppa Davis a Bologna SulPanaro

L'8 aprile del 1992 l'ex tennista statunitense confermò di aver contratto la malattia in seguito a una trasfusione. Nessun comportamento a rischio, non l'omosessualità o la tossicodipendenza: il virus ...Alla domenica pomeriggio su Rai 2, arrivano gli eventi con Rai Sport LIVE, Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A comincia ...