Commenta per primo Mercato ancora bloccato per il Napoli. Nessun'entrata, un'uscita dichiarata ormai da tempo (quella di Kim al Bayern) e poi iin. Come quello di Piotr Zielinski, che è legato agli azzurri fino al 2024, ma ad oggi non c'è nulla sul piatto per un rinnovo, così come per una cessione. Infatti di offerte ...... in virtù di un contratto innel 2024 e che il giocatore non ha intenzione di prolungare. ...legali starebbero discutendo delle modalità di pagamento e della stesura di tutti idel ...... ai disabili e delle spese per il personale assunto condi formazione e lavoro, oltre ai ... leggi anche Dichiarazione Irap 2023:, istruzioni e novità Le nuove istruzioni dell'Agenzia ...

Contratti in scadenza al Napoli, De Laurentiis minaccia: cosa può succedere Spazio Napoli

È possibile conservare le ferie al termine del rapporto di lavoro, o comunque in caso di riassunzione Ecco cosa stabilisce la normativa.Il Napoli oggi, nella splendida cornice della nave da crociera Msc World Europa, ha presentato le nuove maglie.