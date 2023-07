Colidio | il River Plate tratta con lui! Manca però l’offerta all’Inter

(Di lunedì 10 luglio 2023)dopo il no secco al Boca Juniors, è sempre più destinato al. Il club argentinocon lui, ma secondo quanto riportato da TyC Sports, non è stata presentata ancora alcuna offertaTIVA – Facundodopo l’esperienza al Tigre vuole solo ile viceversa, ma il sito sportivo argentino fa il punto della situazione sottolineando come ancora manchiufficiale. Ilcon il giocatore per trovare l’accordo definitivo,quello ai nerazzurri e potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Fonte: TyC Sports Inter-News - Ultime notizie e ...

... dopo la prima proposta del Boca Juniors, club in cui è cresciuto, ora è ilPlate a guidare la corsa alla punta argentina. E lo stessocon un indizio social sta spingendo per i ....... Le origini di Retegui. Retegui deve ringraziare Mancini anche per un altro motivo: lo ha fatto uscire dalla sua comfort zone che gravitava tutto intorno alla capitale Buenos Aires tra, ...... dopo la prima proposta del Boca Juniors, club in cui è cresciuto, ora è ilPlate a guidare la corsa alla punta argentina. E lo stessocon un indizio social sta spingendo per i ...

Il River Plate è vicino all'accordo con Facundo Colidio ma il club argentino non ha ancora fatto offerte ufficiali all'Inter ...(Mercato Inter) Il futuro di Facundo Colidio sarà ancora in Argentina. Dopo l'anno di prestito al Tigre l'attaccante è conteso dalle società ...