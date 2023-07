Colera | primo caso in Sardegna dopo 50 anni | cos’è e come si trasmette la malattia

(Di lunedì 10 luglio 2023) Modalità di contagio e sintomi dell'infezione causata dal batterio Vibrio cholerae. I cibi più a rischio per la trasmissione sono quelli crudi o poco cotti e, in particolare, i frutti di marediin50. Nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari è ricoverato un pensionato di 71. Il paziente “sta bene. Appena si sarà negativizzato verrà dimesso”, spiega all’Adnkronos Salute Goffredo Angiomi, direttore Sc malattie infettive ospedale Ss Trinità dell’Asl di Cagliari. Mailsi? Quali sono le modalità di contagio e i sintomi della? “Ilè un’infezione ...

Dopo cinquant'anni, era il 1973, torna ilin Sardegna. Un pensionato è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove è stata riscontrata la presenza del vibrione. "Sta bene", riferisce l'...I cibi più a rischio per la trasmissione sono quelli crudi o poco cotti e, in particolare, i frutti di marecaso diin Sardegna, dopo 50 anni. Nel reparto di Malattie infettive dell'...Non è ilepisodio che coinvolge i cani a Nocera . Solo lo scorso aprile, un cocker aveva ... ci sarà un intervento di deblattizzazione in città 10 Luglio Attualità Allarme: ricoverato un ...

Ricoverato col colera, è il primo caso in Sardegna dal 1973 AGI - Agenzia Italia

Colera in Sardegna: dopo cinquant'anni, la malattia è tornata sull'isola. Analizziamo il caso dell'anziano infetti per scoprire sintomi e cause.Modalità di contagio e sintomi dell'infezione causata dal batterio Vibrio cholerae. I cibi più a rischio per la trasmissione sono quelli crudi o poco ...