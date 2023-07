Colera | indagini su caso in Sardegna | “Forse ha mangiato cozze crude”

(Di lunedì 10 luglio 2023) Gli sforzi si concentrano sull'individuare le cause del contagio. Si analizzano le verdure, l'acqua del pozzo e la rete fognaria dell'orto che l'uomo cura nelle campagne di Arbus Massima attenzione inper il primodiriscontrato dopo cinquant’anni. Col paziente 71enne in cura all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari gli sforzi si concentrano sull’individuare le cause del contagio. Che sia stato isolato il vibrione delè una certezza, ma mentre a Roma, all’Istituto superiore di Sanità, cercano di capire di che seriotipo si tratti, nell’Isola si fanno altri controlli. “Il servizio Igiene pubblica della Asl di Sanluri, che ha competenza sulla zona di Arbus dove vive il paziente, sta facendo controlli a tappeto”, spiega Goffredo Angioni, che alla Asl di Cagliari dirige il reparto Malattie ...

Colera, indagini su caso in Sardegna: "Forse ha mangiato cozze ... Entilocali-online

L'Istituto di Igiene della Asl del Medio Campidano ha subito avviato l'indagine epidemiologica per il caso di un anziano originario di Arbus, ricoverato dapprima al policlinico universitario di Monser ...