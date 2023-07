Colera in Sardegna | le ipotesi sul contagio del pensionato e l' appello dei medici

(Di lunedì 10 luglio 2023) "Il71enne risultato positivo al vibrione delsta bene. Appena si sarà negativizzato verrà dimesso. Abbiamo mandato un campione del batterio all'Istituto superiore di sanità per analizzare il fenotipo e giovedì sapremo meglio con quale vettore è venuto in contatto il paziente...

Sono passati 50 anni dall'ultimo caso diin. Ora un uomo di 71 anni è stato ricoverato all'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari nel reparto di Malattie infettive, ma le sue condizioni sono stabili e non mostra già più i ...Torna così dopo 50 anni ilinPrimo caso diin, dopo 50 anni. Nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari è ricoverato un pensionato di 71 anni. Il paziente "sta bene. Appena si sarà ...

Torna il colera in Sardegna dopo 50 anni, un anziano ricoverato a Cagliari TGCOM

CAGLIARI Un pensionato di 71 anni, primo caso di colera in Sardegna dall’epidemia del 1973, è ricoverato da circa una settimana a Cagliari nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Santissima Tr ...Claudio Mastroianni, presidente Simit: «Niente allarmismi, occorre prima verificare a quale sierotipo appartenga il vibrione isolato in Sardegna». I sintomi, le cause , le cure ...