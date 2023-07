Codice Strada | Barone Passione Rossa | format per sensibilizzare giovani e corso guida

(Di lunedì 10 luglio 2023) “Spesso ci troviamo davanti a queste tragedieli orrende, che mi toccano in maniera particolare anche perché a questi ragazzi vengono messe in mano, senza che loro abbiano alcuna competenza, vetture con velocità importanti, e non hanno idea delle reazioni che hanno inqueste macchine”. Lo ha detto Fabio, classe 1972, presidente di ‘’ da circa 25 anni – il più importante club di appassionati di Ferrari del mondo – e capace di stabilire 5 record riconosciuti dal Guinness dei primati. Oraè impegnato asulla sicurezzale. “L’idea del nostro team- ha raccontato in una intervista all’agenzia Dire- è unche parli ai ragazzi nella loro stessa ...

Un testo delirante (è ildellache vieta di superare la linea di arresto, sono degli apparecchi elettronici a rilevarlo, e non le normative a prevedere la multa), condito da insulti ...Sul posto sono intervenuti i sanitari che lo hanno stabilizzato e accompagnato inrosso al pronto soccorso del San Carlo. Le sue condizioni sono serie, ma non sembra essere in pericolo di vita.186 e 187 deldella. Il 27enne, inoltre, è stato sanzionato con il ritiro della patente " che verrà sospesa fino a due anni " con proposta di revisione straordinaria della stessa.

Sicurezza stradale: diminuiscono gli incidenti gravi, aumentano le multe per le infrazioni più pericolose GenovaToday

Il format per sensibilizzare giovani e corso guida. Codice strada, Barone (Passione Rossa): "Nostra esperienza per parlare a ragazzi nelle scuole e dare possibilità pratiche".INFOLINE: 011.19501715 PREZZO RISERVATO AL CANALE INTERNET SI RICHIEDE PRIMO CONTATTO TELEFONICO PRIMA DI RECARSI IN CONCESSIONARIA COSI DA POTERVI GARANTIRE IL PREZZO INSERZIONATO PERSONA DI RIFERI ...