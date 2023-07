Cocoricò | dopo il doppio sold out di giungo | il programma dell’estate 2023

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 10 luglio 2023) Si avvicina la preview milanese di VIVA! Festival che si terrà il 13 luglio al Circolo Magnolia con una line up di altissimo livello: l’elettronica ricercata del canadese CARIBOU, l’astro nascente della consolle ELKKA e il cantautore nigeriano WAYNE SNOW. La rassegna, che negli ultimi anni ha portato in Italia alcuni tra i più prestigiosi set e live di artisti di fama mondiale -consacrandosi tra gli eventi nazionali più ricercati e avanguardisti-l’anticipazione a Milano, tornerà per la settima edizione dal 3 al 6 agosto in Valle d’Itria (Puglia) a Locorotondo. VIVA! FESTIVAL ha annunciato la line up dell’edizione, ricca di live e show originali che animeranno uno dei territori più affascinanti del Sud Italia. L’elettronica sofisticata e sognante dell’inglese BONOBO, il live di uno degli artisti elettronici più stimati dal vivo il ...