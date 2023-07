Ciro Grillo | respinta la richiesta degli avvocati di ripetere il processo per il cambio di giudice | si attende il verdetto del Csm sull’applicazione

Si è aperta ma è stata subito sospesa l'undicesima udienza del processo a porte chiuse a Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo a carico di, figlio di di Beppe, e di tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, la prima videoregistrata dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia. Uno ...È Alessandro Cossu il nuovo giudice a latere nel processo per violenza sessuale di gruppo a carico die i suoi tre amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, accusati di aver stuprato una studentessa italo - norvegese durante una vacanza a Cala di Volpe, in ...Da notare l'atteggiamento "doppio" di Giorgia Meloni , che, quando Beppe, leader "morale" del Movimento 5Stelle, aveva in un video non solo difeso il figliodall'accusa di stupro di ...

Ciro Grillo, si torna in aula. Ma il processo per violenza potrebbe ripartire da zero Corriere della Sera

Si è aperta ma è stata subito sospesa l'undicesima udienza del processo a porte chiuse a Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio di di Beppe, e di tre suoi amic ...Si è aperta ma è stata subito sospesa l'undicesima udienza del processo a porte chiuse a Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio di di Beppe, e di tre suoi amic ...