Ciro Grillo | al via l' udienza su chat e video Nominato il nuovo giudice

Gli avvocati die i suoi tre amici genovesi, a processo con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo - norvegese durante una vacanza in Sardegna nell'estate del 2019, ...... DOPO TRASFERIMENTO NOMINATO NUOVO GIUDICE - E' Alessandro Cossu il nuovo giudice a latere nel processo per violenza sessuale di gruppo in corso a Tempio Pausania contro, figlio di Beppe ...E' Alessandro Cossu il nuovo giudice a latere nel processo per violenza sessuale di gruppo in corso a Tempio Pausania contro, figlio di Beppe, e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Sostituisce il giudice Nicola Bonante, che nei giorni scorsi era stato ...

Ciro Grillo, si torna in aula. Ma il processo per violenza potrebbe ripartire da zero Corriere della Sera

Nominato il nuovo giudice che sostituirà il magistrato trasferito a Bari nei giorni scorsi. Gli avvocati di Ciro Grillo e degli altri tre imputati hanno chiesto la sospensione dell'udienza ...Potrebbe essere a una svolta il processo che nel tribunale di Tempio Pausania vede imputato Ciro Grillo, figlio di Beppe, comico genovese e fondatore del M5S, ...