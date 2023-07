Inserito Mark Cavendish , ritiratosi dal Tour de Franc e a causa di una caduta, nella selezione per le prove su strada deidi Glasgow che si effettueranno dal 3 al 13 agosto. La sua presenza sembra ottimistica dopo la frattura della clavicola destra. Nella selezione maschile ci sono anche Geraint Thomas , ...... pugilato,e football americano. Si parte mercoledi 12 luglio alle 18,30 con la ... per una chiacchierata sui trionfi e le cadute di alcuni mitidel pugilato. Da Rocky Marciano a ...Senza dimenticare idi Scherma , in programma a Milano, quelli dia Glasgow, per la prima volta nella storia aperti a tutte le discipline ciclistiche, e quelli di Atletica in scena ...

Ciclismo, Mondiali 2023: gli Stati Uniti annunciano la loro formazione per Glasgow OA Sport

"L'intero movimento del ciclismo femminile italiano è cresciuto tantissimo e ora è di alto livello. Abbiamo atlete giovani e forti, sono sicuro che il futuro del ciclismo internazionale sarà targato d ..."L'intero movimento del ciclismo femminile italiano è cresciuto tantissimo e ora è di alto livello. Abbiamo atlete giovani e forti, sono sicuro che il futuro del ciclismo internazionale sarà targato d ...